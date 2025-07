GP Belgio la diretta | Piastri tranquillo al comando davanti a Norris terzo è Leclerc Hamilton a caccia del sesto posto

35° giro di 44 - Hulkenberg supera Ocon per il 14esimo posto ed ora il francese è attaccato da Antonelli Hamilton continua a mettere pressione su Albon 31° giro - Ai box. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Belgio, la diretta: Piastri tranquillo al comando davanti a Norris, terzo è Leclerc, Hamilton a caccia del sesto posto

F1 Gp del Belgio: la gara in diretta. Piastri in testa davanti a Norris. Leclerc terzo resiste a Verstappen. Hamilton 7°. Antonelli al secondo pit-stop, rientra 14°; F1 diretta Gp Belgio: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton oggi; LIVE F1 Spa: Piastri leader in fuga, Leclerc terzo davanti a Verstappen, Hamilton è 7° in rimonta.

F1, Gp Belgio 2025 in diretta: in testa Piastri, Leclerc terzo. Rimonta Hamilton fino al settimo posto - Partono dalla prima fila le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con Leclerc terzo. msn.com scrive

F1 diretta Gp Belgio: segui la gara delle Ferrari di Leclerc e Hamilton oggi - Il pilota monegasco partirà dalla seconda fila, l'inglese dopo le disastrose prove di sabato cambia il motore e partirà dalla pit lane: segui tutti gli aggiornamenti ... Da corrieredellosport.it