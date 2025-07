GP Belgio la diretta | Piastri conduce con 9 di vantaggio su Norris e 14 su Leclerc Hamilton settimo vede Albon

Antonelli ha superato Hadjar ed è 16esimo 15° giro - Piastri ha 9" su Norris che a sua volta precede Leclerc di 6". Dietro a Leclerc c'è sempre Verstappen che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - GP Belgio, la diretta: Piastri conduce con 9" di vantaggio su Norris e 14" su Leclerc, Hamilton settimo vede Albon

In questa notizia si parla di: leclerc - piastri - norris - belgio

Gp di Silversone di F1, Norris vince la gara davanti a Piastri. Leclerc è quattordicesimo - Lando Norris vince un pazzo e divertente Gp di Silverstone davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e si fa sotto nella lotta per il titolo.

F1, risultati e classifica FP2 GP Emilia-Romagna 2025: Piastri in testa, Leclerc meglio di Hamilton - Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Emilia-Romagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Imola.

F1 Imola, è sempre la McLaren a dettar legge: Piastri leader, Hamilton in top five. Indietro Leclerc e Antonelli - McLaren praticamente su un binario, Mercedes consistente, Red Bull e Ferrari nervose. Si può riassumere così la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, settima prova del mondiale di F1.

Piastri in pole, seguito da Norris e Leclerc: il GP del Belgio partirà alle 15:00 con la pioggia a creare scompiglio Segui qui la live della gara #BelgiumGP #F1 Vai su X

SPECIALE MOTORI F1 GP Belgio 2025 Norris vince il duello con Piastri e si prende la pole in Belgio. 3° Leclerc Lando Norris batte un colpo dopo una prima metà di weekend sottotono (3° nella Sprint Qualifying e nella Sprint) a Spa-Francorchamps e si aggiu Vai su Facebook

F1, GP del Belgio: Norris in pole, seconda fila per Leclerc. Oggi la gara alle 15; GP Belgio, la diretta: Piastri conduce con 9 di vantaggio su Norris e 14 su Leclerc, Hamilton settimo vede Alb; F1 Gp del Belgio: la gara in diretta. Piastri in testa davanti a Norris. Leclerc terzo, Hamilton in rimonta con le gomme da asciutto è 7°.

GP Belgio, la diretta: Piastri attacca e supera Norris, Leclerc è terzo, Hamilton 18esimo - Piastri va subito all'attacco di Norris e lo passa al termine del rettifilo del Kemmel La safety- Riporta msn.com

F1, Gp Belgio 2025 in diretta: ai box Piastri, Leclerc e Verstappen. In testa Norris - Partono dalla prima fila le due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con Leclerc terzo. Secondo msn.com