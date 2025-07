Gp Belgio | doppietta McLarenPiastri 1°

17.46 Doppietta McLaren a Spa, vince Piastri. Poi Norris, Leclerc e Verstappen. La pioggia ritarda lo start di 1h20'.Si parte dietro la safety car, che dà via libera dopo 4 giri. Subito Piastri scavalca l'incerto Norris e crea margine. Il britannico prova la carta delle dure quando si passa alle gomme slick, ma il resto del gruppo, con le medie, arriva senza il 2° pitstop. Hamilton (partito in coda) è aggressivo e bravo ad andare in anticipo sulle slick: buona rimonta, 7° posto dietro Albon.Leclerc controlla Verstappen senza soffrire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it