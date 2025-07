Gp Belgio dominio McLaren con Piastri Podio Leclerc rimonta super di Hamilton

(Adnkronos) – Oscar Piastri domina il Gp del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il pilota australiano vola con la sua McLaren e oggi, domenica 27 luglio, sul circuito di Spa chiude davanti al compagno di squadra Lando Norris e alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarto Max Verstappen su Red Bull, quinto Russell . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

