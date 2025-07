Wesley e Ghilardi i prossimi acquisti da ufficializzare per la Roma, ma c’è e ci sarà ancora tanta carne al fuoco da qui in avanti. In entrata si cercherà un ulteriore centrale, con Djiku e Cresswell in lista, ma anche il capitolo uscite fa parlare di se: la notizia succulenta è senza dubbio il Besiktas interessato a Dovbyk, e vedremo se la pista si scalderà , mentre in porta è pressoché certo l’addio di Pierluigi Gollini, arrivato a gennaio al posto di Ryan e mai in campo con i giallorossi in una partita ufficiale. Poteva essere la Cremonese la sua prossima tappa di carriera, ma le richieste economiche troppo alte hanno fatto saltare tutto poco prima delle visite mediche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Gollini out, opzione Vasquez per il vice Svilar: l'ex Empoli è svincolato