Golf | Bhatia e Olesen in testa al 3M Open dopo tre giri

Si è chiuso nella notte il terzo giro al 3M Open, che si disputa al TPC Twin Cities di Blaine. A prendersi la testa a 18 buche dalla fine sono in due: uno è Akshay Bhatia, l’altro è Thorbjorn Olesen. L’americano piazza un -8 che lo spedisce a -18, il danese si tiene la leadership che giĂ aveva sia grazie a un -4 che alla buca in uno realizzata alla 8. Il terzo posto va nelle mani di Kurt Kitayama, Sam Stevens, Jake Knapp e dell’unico non americano, il giapponese Takumi Kanaya. Da rimarcare la performance clamorosa di Kitayama: per l’ex “The Project” della California un -11, 60 colpi, che rimarrĂ in ogni caso tra le migliori performance giornaliere non solo del PGA Tour nel 2025, ma anche dell’intera annata comprendendo tutti i circuiti pro. 🔗 Leggi su Oasport.it

