Goal Serie A | Vlahovi? aprirà la strada alla Juve | Collezione degli obiettivi | Round 26 | Serie A 2024 25

Ogni obiettivo dal round 26 Serie A 202425 #Seriea #SerieAreCap Questo è il canale ufficiale per la Serie A, fornendo tutto il .

Serie A, Milan-Bologna 3-1: primo round vinto dai rossoneri | LIVE News - Alle ore 20:45 al 'Meazza' c'è Milan-Bologna, 36^ giornata della Serie A 2024-2025: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri

Playoff Serie A2, Rimini si aggiudica anche il secondo round contro la Valtur - Anche il secondo round della serie dei quarti di finale dei playoff tra Rimini e Brindisi viene vinta dai padroni di casa, capaci di ribaltare l’inerzia del match nel secondo tempo dopo i primi venti minuti appannaggio dei biancoazzurri.

Clevertech Montecchio vince il primo round dei playout Serie C contro Novellara - MONTECCHIO 86 NOVELLARA 82 CLEVERTECH MONTECCHIO: Romualdi ne, Perez ne, Petrolini 5, Beltrami ne, Pisi ne, Usai 7, Ramenghi 11, Vaccari 2, Germani 9, Doddi 4, Lavacchielli 23, Rovatti 25.

Gol, stipendio e il confronto con Vlahovic: così Jonathan David ha convinto la Juve; Trento v U23s, 2024/25 Playoff Serie C NOW Round 1 in pics; Da Cambiaso a Vlahovic passando per Leao, Osimhen e Sesko: 15 possibili trasferimenti estivi in Premier League.

Come svelato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, manca ancora il gol a Dusan Vlahovic.

Il serbo, due stagioni fa, era insieme con la punta del Napoli tra i calciatori più desiderati d'Europa: gol su gol, il prezzo del ...