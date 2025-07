Gli Usa alzano il tiro sul Venezuela | Maduro è un narcoterrorista

Con l’inserimento ufficiale del Cartel de los Soles nella lista delle organizzazioni terroristiche internazionali, gli Stati Uniti imprimono una nuova accelerazione alla strategia di contenimento contro il regime di Nicolás Maduro. Una decisione che va ben oltre il piano giudiziario o finanziario: è un atto eminentemente politico e geopolitico, che qualifica il Venezuela non più solo come uno Stato canaglia, ma come attore diretto del narcoterrorismo globale. Secondo l’ Office of Foreign Assets Control (OFAC), questo cartello – legato a doppio filo con le strutture militari e istituzionali del governo venezuelano – sarebbe responsabile di traffici di droga, estorsioni, omicidi e tratta di esseri umani su scala continentale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Gli Usa alzano il tiro sul Venezuela: Maduro è un narcoterrorista

