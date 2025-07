Se c’è un libro che quest’estate si sta rivelando un vero e proprio fenomeno editoriale, come testimoniano le classifiche delle librerie Mondadori Store, questo libro è Strani disegni (Einaudi) del giapponese Uketsu. Questa settimana balza in vetta alla classifica dal secondo posto della scorsa. Ma qual è la forza di questo libro che, onestamente, non è un capolavoro letterario? A colpire a parte il marketing ben studiato a partire dai social, compreso il videogioco retrò - in questo misto di testi e disegni, è il rinnovamento originale del «crime», attraverso atmosfere più rarefatte, vicine al mystery e horror. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gli "Strani disegni" stregano più dello Strega