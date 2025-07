Gli italiani sono i più puliti d’Europa ma i dermatologi avvertono | Lavarsi troppo danneggia pelle e difese immunitarie

Secondo i dati dell’ Osservatorio Europeo dell’Igiene, risalenti a dicembre ma appena rilanciati da Adnkronos, di norma il 95% dei connazionali entra in doccia almeno una volta al giorno. C’è solo da immaginare cosa può succedere in estate, quando incombe l’anticiclone africano! Ma per la scienza (e per l’ambiente) il troppo stroppia. Con Portogallo, Spagna e Grecia siamo i soli europei a disporre del bidet, che consideriamo un sanitario indispensabile quanto il WC. Non sarĂ un caso che queste nazioni ci seguono a ruota nella classifica emersa dai dati dell’Osservatorio; al secondo posto c’è infatti il Portogallo, con l’85%-94% degli abitanti che tutti i santi giorni fanno la doccia; al terzo Spagna e Grecia, con percentuali del 75%-84%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

