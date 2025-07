Gli italiani fermati sulla Freedom Flotilla stanno bene il ministro Tajani rassicura | presto il rientro di Mazzeo

“I due italiani fermati dai militari israeliani a bordo della nave della Freedom Flotilla stanno bene e spero possano rientrare giĂ questa sera, l’altra opzione possibile è che vengano rimpatriati nei prossimi giorni”. Lo riferisce il sindaco di Messina, Federico Basile. Tra i due connazionali. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: italiani - fermati - freedom - flotilla

“Italiani fermati e deportati, è inaccettabile”: la video-denuncia degli attivisti in marcia verso Rafah per Gaza - Gli attivisti occidentali, tra cui 200 italiani, della Global March for Gaza, la marcia umanitaria che aveva come obiettivo quello di arrivare al valico di Rafah per “chiedere la fine dell’assedio su Gaza e l’apertura di un corridoio umanitario sicuro”, sono stati “fermati, gli sono stati ritirati i documenti e sono state deportati”.

Due attivisti italiani fermati all’aeroporto del Cairo, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini partiti da Torino per la «Global March to Gaza» - Due studenti italiani, Andrea Usala e Vittoria Antonioli Arduini, sono stati fermati e sono al momento trattenuti all’interno dell’aereoporto de Il Cairo.

Egitto, fermati al Cairo gli attivisti in viaggio verso Gaza: ci sono 15 italiani - Sono stati fermati, prelevati dagli alberghi e accompagnati in aeroporto per essere espulsi dall’Egitto gli attivisti della Global March verso Gaza.

"Gli italiani fermati sulla Freedom Flotilla stanno bene", il ministro Tajani rassicura: presto il rientro di Mazzeo https://ift.tt/D0o8IG7 https://ift.tt/vSDuloR Vai su X

La nave Handala della Freedom Flotilla Coalition, sequestrata nella notte tra sabato e domenica dalla Marina israeliana, è stata fatta approdare in Israele ? https://shorturl.at/n9JUu Vai su Facebook

Tajani: “Gli italiani fermati sulla nave della Freedom Flotilla stanno bene”; Flotilla, due italiani a bordo. Appello al governo, 'chieda il nostro rilascio'; Freedom Flotilla, sequestrata nave diretta a Gaza con aiuti: fatta approdare in Israele.

Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Si legge su msn.com

Freedom Flotilla, attivisti arrivati nel porto israeliano di Ashdod. Sono in stato di fermo - Tajani: “Gli italiani fermati sulla nave della Freedom Flotilla stanno bene” Il ministro degli Esteri ha parlato stamane con il ministro israeliano Gideon Sa’ar ROMA – Il ministro degli Esteri Antonio ... Lo riporta informazione.it