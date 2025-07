Gli audio rubati tra Raul Bova e Martina Ceretti e il messaggio di avvertimento la procura di Roma indaga per estorsione

Sulla vicenda degli audio rubati a Raoul Bova la Procura di Roma indaga per tentata estorsione: lo riferisce Repubblica. Qualche settimana fa sul cellulare del 53enne attore romano era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui il mittente avvisava l’attore che alcune sue conversazioni intime, indirizzate alla modella e influencer Martina Ceretti, avrebbero potrebbero essere diffuse,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli audio rubati tra Raul Bova e Martina Ceretti e il messaggio di avvertimento, la procura di Roma indaga per estorsione

Raoul Bova ricattato per le chat intime con Martina Ceretti: inchiesta su tentata estorsione per messaggi e audio rubati

Bova, inchiesta sugli audio rubati. La sua vita sentimentale spericolata, da Chiara Giordano a Rocío, fino al vocale per Martina Ceretti

Raoul Bova, inchiesta sugli audio rubati. Da Chiara Giordano a Rocío Muñoz Morales, fino al vocale per Martina Ceretti, la vita (sentimentale) spericolata di «don Matteo»; Gli audio di Raul Bova: cosa rischia Corona; Raoul Bova, l'inchiesta sugli audio rubati. La procura indaga per tentata estorsione.

