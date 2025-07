Gli audio intimi di Raoul Bova rubati la procura di Roma indaga per tentata estorsione

Roma, 27 luglio 2025 – Potrebbe esserci un risvolto penale nella vicenda che vede protagonista Raoul Bova e la modella Martina Ceretti. Gli audio diventati di pubblico dominio potrebbero essere stati rubati ed essere stati utilizzati per una tentata estorsione ai danni dell'attore 53enne. Secondo quanto riferisce Repubblica, infatti, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e affidato le indagini alla polizia postale. Tutto sarebbe iniziato qualche settimana fa, quando sul cellulare di Bova era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui il mittente lo avvisava che alcune sue conversazioni intime  indirizzate alla 23enne modella e influencer avrebbero potuto essere diffuse, danneggiandolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Š Quotidiano.net - Gli audio intimi di Raoul Bova rubati, la procura di Roma indaga per tentata estorsione

