Gli AUDIO di Raoul Bova a Martina Ceretti | Buongiorno essere speciale dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi fammi fare il filosofico sono nel letto sa tutto di te

Mentre Raoul Bova dichiara che lui e Rocio Munoz Morales erano separati da tempo quando lui frequentava la 23enne Martina Ceretti, l'attrice nega la separazione e lascia intendere che ci sarebbe stato un tradimento Diffusi gli audio inviati da Raoul Bova alla presunta amante, la modella 23enn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gli AUDIO di Raoul Bova a Martina Ceretti: "Buongiorno essere speciale, dagli occhi spaccanti e dai baci meravigliosi, fammi fare il filosofico, sono nel letto, sa tutto di te"

