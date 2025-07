Roma, 27 luglio 2025 – Le parole hanno il potere di distruggere e di creare, insegnava Buddha. O, più modestamente, danno un nome alla realtà. Poi la realtà si evolve e le parole evaporano, diventando una voce desueta del dizionario. I diversamente giovani ricorderanno l’imperversare di “vu cumprà” e delle sue infinite varianti, “vu’ cumprà”, “vù cumprà”, “vucumprà”, “vuccumprà” e perfino “vo’ cumprà” (quasi stilnovistico): anni Ottanta in purezza, come il pentapartito, le spalline delle giacche, la Milano da bere e le “Domeniche in” di Baudo. All’epoca, fu un’espressione più inflazionata della lira, poi rimossa dai media in quanto politicamente scorretta, razzista, colonialista, e chi più ne ha più ne accusi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gli anni Ottanta vanno in pensione. Rottamato il termine ’Vu cumprà’