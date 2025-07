Gli angeli dell’aeroporto | in azione 700 agenti della Polaria

Fiumicino, 26 luglio 2025 – Un lavoro silenzioso, ma indispensabile: la Polizia di Frontiera aerea (Polaria) di Fiumicino è il perno centrale del mantenimento degli elevati standard di sicurezza dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci”. Una task force di oltre 700 donne e uomini, in divisa e in borghese il cui compito è vigilare sui viaggiatori e sul personale che lavora all’interno dello scalo internazionale. L’aeroporto di Fiumicino vede il transito di oltre 50 milioni di passeggeri ogni anno e solo nel periodo estivo, tra luglio e agosto, partono oltre 5 milioni di persone. E i numeri non faranno che aumentare nel corso della stagione estiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: aeroporto - polaria - angeli - azione

Rubato in aeroporto portafogli con 6000 euro: ladri e denaro rintracciati dalla Polaria - Bologna, 30 giugno 2025 – Rubato nell’aeroporto un portafogli contenente oltre seimila euro, ma la Polaria del Marconi è riuscita a rintracciare i ladri e restituirlo al proprietario.

Gli angeli dell’aeroporto”: in azione 700 agenti della Polaria.

'Flying Angel' lancia progetto 'angeli custodi' in aeroporto - Offrire assistenza in aeroporto ai bimbi gravemente malati e alle loro famiglie, che grazie ai voli finanziati da Flying Angels Foundation arrivano in Italia da tutto il mondo per raggiungere gli ... Riporta ansa.it

Assistenza in aeroporto per bambini malati: anche a Napoli parte il ... - Offrire assistenza in aeroporto ai bimbi gravemente malati e alle loro famiglie, che grazie ai voli finanziati da Flying Angels Foundation arrivano in Italia da tutto il mondo per raggiungere gli ... Scrive ilmattino.it