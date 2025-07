Giusy Lucente uccisa dal Suv sulla tangenziale a Bari chi era la donna morta per soccorrere una 25enne

È morta a 41 anni Giusy Lucente, presidente nazionale del "Power Bikers Italia": travolta da un Suv dopo essersi fermata per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giusy Lucente uccisa dal Suv sulla tangenziale a Bari, chi era la donna morta per soccorrere una 25enne

Chi era Giusy Lucente, travolta da un'auto mentre soccorreva un motociclista: "Gesto d'altruismo" - Era fondatrice del gruppo social ‘Powerbikerspuglia’ in cui condivideva, insieme al marito Vito e agli altri membri, la sua passione per le due ruote e le sue esperienze in sella alla moto, Giusy Lucente, ieri notte, ha perso la vita sulla statale 16, a Bari, mentre soccorreva proprio una coppia.

Giusy Lucente: la donna travolta e uccisa da un'auto mentre aiutava un motociclista - Si era fermata per soccorrere un motociclista ed è stata travolta da un'auto. Giusy Lucente, una donna di 41 anni, è morta in un grave incidente stradale avvenuto sulla tangenziale di Bari.

