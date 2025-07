Giulia De Lellis racconta la gravidanza | Tony Effe voleva un figlio già dopo due mesi io ho preferito aspettare

In un video pubblicato su TikTok, Giulia De Lellis ha raccontato come sta procedendo la gravidanza: "Sto benissimo, mi sento fortunata". Presto diventerà mamma di Priscilla insieme al compagno Tony Effe: "L'abbiamo desiderata. Fosse stato per il mio ragazzo, già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino". 🔗 Leggi su Fanpage.it