Continua il racconto social della sua gravidanza da parte di Giulia De Lellis. Passo dopo passo, i suoi fan vengono accompagnati in questo lungo ed emozionante percorso. Su TikTok ha da poco pubblicato un video in cui racconta come procedono le cose. Non è attualissimo, essendo stato girato in precedenza, ma offre qualche dettaglio sconosciuto ai suoi follower piĂą curiosi e affezionati. Come procede la gravidanza. Dopo essersi concessa una vacanza senza la presenza di Tony Effe, il che ha sollevato qualche assurdo dubbio nella sua community, Giulia De Lellis ha deciso di fornire un aggiornamento sulla sua gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giulia De Lellis racconta la gravidanza, la scelta del nome e gli ormoni: “Faccio scenate di gelosia”