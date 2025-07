giulia cavani vince miss granducato toscana 2025 e si qualifica alle semifinali nazionali di miss italia

Pistoia, 27 luglio 2025 – Aveva vinto la prima selezione dell’estate 2025 a Sorano in provincia di Grosseto. La sera del 26 luglio si è ripetuta a Pistoia ma la fascia conquistata in questa occasione è molto più prestigiosa perché le garantisce già la qualificazione alle semifinali nazionali di Miss Italia. Davvero una grande serata per Giulia Cavani, 22 anni di Siena, che ha vinto il titolo di Miss Granducato Toscana 2025. Giulia è una studentessa universitaria alta 1,80 ed è una contradaiola del Valdimontone. Il suo sogno è seguire le orme di Ofelia Passaponti, la senese che lo scorso anno ha vinto Miss Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

