Giudici e giustizia dov’è l’inghippo? Riscoprire la filosofia greca per capirlo e per capire perché la riforma è necessaria

A costo di passare per pesante erudito, nemmeno stavolta resisto alla tentazione di qualche citazione classica e storica. Racconta Erodoto che il popolo dei Medi (Madas, attuale Iran) versava nel disordine, evidentemente per difetto di governo. PoichĂ© l’anarchia piace solo ai poeti bohĂ©mien e ai matti, si rivolsero a un uomo saggio, Deioce, che rendeva loro giustizia. FinchĂ© una mattina non smise, lamentando che, per tale ufficio, stava trascurando i suoi affari; e subito i Medi gli assegnarono uno stipendio. E ve bene, finchĂ© un’altra mattina non smise dicendo che si stava attirando pericoli e nemici, e i Medi gli assegnarono una guardia del corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Giudici e giustizia, dov’è l’inghippo? Riscoprire la filosofia greca per capirlo (e per capire perchĂ© la riforma è necessaria)

In questa notizia si parla di: giudici - giustizia - inghippo - riscoprire

Giustizia, boccata di ossigeno per il tribunale: in arrivo 14 fra giudici e pm - Arrivano i rinforzi al tribunale di Agrigento, con gli organici particolarmente in sofferenza dall'ultimo giro di trasferimenti.

Giustizia: Ass. giudici europei, con riforma a rischio autonomia e indipendenza toghe - Roma, 10 mag. (LaPresse) – “La frammentazione del Consiglio superiore della magistratura unificato in due distinti Consigli (uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri) può indebolire la magistratura e aprire la strada a influenze sui procedimenti penali; inoltre, la forte garanzia contro indebite pressioni esterne potrebbe essere ridotta e la tutela dell’unità e dell’autonomia della magistratura compromessa”.

Feltri strapazza i giudici su Garlasco: “Stasi è innocente, la giustizia fa schifo” - Vittorio Feltri ne è convinto da tempo: Alberto Stasi non è colpevole per il delitto di Garlasco, il caso in cui perse la vita Chiara Poggi.

Impagnatiello, no dei giudici di Milano alla giustizia riparativa - RaiNews - Impagnatiello, no dei giudici di Milano alla giustizia riparativa L'uomo è stato condannato anche in appello all'ergastolo per aver ucciso la compagna Giulia Tramontano: "Non ha rielaborato il ... Come scrive rainews.it

Giulia Tramontano, i giudici dicono no alla giustizia riparativa per ... - “Impagnatiello non ha rielaborato criticamente il movente dell’omicidio”: così i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano hanno respinto la richiesta di entrare nel programma ... Lo riporta iltempo.it