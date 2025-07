Giudice Usa blocca stop ai fondi NEH

1.08 Un giudice federale di New York,Colleen McMahon, ha bloccato lo stop ai finanziamenti della National Endowment for the Humanities (NEH) destinatinata ai membri della Authors Guild. Secondo la sentenza, i fondi sono stati revocati per motivi ideologici,violando il Primo Emendamento e riguardavano progetti legati a diversità ,equità e inclusione. Lo stop ai fondi per il giudice miravano a contrastare "l'indottrinamento Radicale' e i 'Programmi Radicali di DEI (Diversità , Equità , Inclusione)". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Trump deporta migranti in Sud Sudan nonostante stop del giudice - (Adnkronos) – Dopo il Salvador, il Sud Sudan, la nazione più giovane del mondo che vissuto una sanguinosa guerra civile subito dopo la sua indipendenza nel 2011, diventa destinazione per le deportazioni di Donald Trump.

