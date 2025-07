giubileo del giovani a roma duecenti cesenati in partenza con sacerdoti e educatori

Duecento giovani in rappresentanza della diocesi di Cesena-Sarsina sono in partenza per Roma dove parteciperanno al Giubileo dei Giovani, in programma da domani a domenica prossima. Si tratta di una sorta di Gmg, vista la partecipazione prevista di non meno di 500 mila giovani provenienti da gran parte dei Paesi di tutto il mondo, informa una nota della diocesi di Cesena-Sarsina. I primi ragazzi cesenati partiranno fgià questa mattina dal piazzale dell’ippodrono. Saranno 116 quelli che saliranno sui pullman diretti a Ostia Lido dove saranno ospitati presso i locali della parrocchia ‘Santa Maria Regina Pacis’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

