Giubileo dei giovani trasporti potenziati anche sulla linea Fl6 Roma-Cassino

Più treni e bus a disposizione, orario ferroviario allungato anche per la Roma-Lido e potenziamento dell'assistenza presso le stazioni. La Regione Lazio, attraverso un accordo con Trenitalia e con l'azienda del trasporto regionale Cotral, ha messo a punto il programma di potenziamento dei servizi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: roma - giubileo - giovani - trasporti

Di Santo, la Banda Musicale di Castelvenere domani a Roma per il Giubileo - Tempo di lettura: < 1 minuto “La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza" - La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

Piano trasporti rafforzato per il Giubileo dei Giovani 2025 in programma dal 28 luglio al 3 agosto a Roma Vai su Facebook

Giubileo dei Giovani, Cotral potenzia i trasporti: previste navette da e per la Fiera di Roma https://ift.tt/Ww621Lc Vai su X

Giubileo dei Giovani 2025 a Roma: tutti gli eventi, come arrivare, dove dormire e mangiare; Giubileo dei Giovani, come accedere ai ticket trasporti?; Giubileo dei Giovani a Tor Vergata: i percorsi, il programma, il piano trasporti. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Giubileo dei Giovani: come cambia la mobilità a Roma dal 28 luglio al 3 agosto - Modifiche, navette speciali e metro potenziate per accogliere migliaia di pellegrini: la guida semplice per orientarsi tra i trasporti della Capitale ... Segnala romait.it

Giubileo giovani, Ghera 'potenziata la mobilità nei trasporti' - Più treni e bus a disposizione, orario ferroviario allungato anche per la Roma- Secondo msn.com