Giubileo dei Giovani Gualtieri | Un allestimento più grande del Modena Park di Vasco Rossi

Con l’immancabile casco di sicurezza, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha realizzato un nuovo video social dal palco dove papa Leone XIV incontrerà i milioni di giovani in arrivo nella Capitale per il Giubileo dei Giovani. Per permettere la realizzazione dell’evento più importante del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Sopralluogo a Tor Vergata, dove procedono i preparativi per il Giubileo dei Giovani, il più grande allestimento tecnologico mai realizzato per un evento in Italia.

Sopralluogo a Tor Vergata, dove procedono i preparativi per il Giubileo dei Giovani, il più grande allestimento tecnologico mai realizzato per un evento in Italia. Roma è pronta ad accogliere fino a un milione di persone, centinaia di migliaia di ragazze e ragaz

