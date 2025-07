Giubileo dei Giovani 2025 | un modello di inclusione e dignità

L'organizzazione del Giubileo dei Giovani 2025 pone al centro inclusione e dignità , garantendo piena accessibilità alle persone con disabilità . Un passo concreto che valorizza i diritti fondamentali e diventa un modello di civiltà e un riferimento per la scuola e la società . Ecco di seguito il comunicato stampa del Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

IL DONO DEL SANGUE AL GIUBILEO DEI GIOVANI 2025 In occasione del Giubileo dei Giovani 2025, dal 29 luglio al 1 agosto compresi, Fratres nazionale in collaborazione con Fratres Roma, Centro Trasfusionale dell'Ospedale Santo Spirito di Roma, Uoc Si Vai su Facebook

Inclusione e dignità al centro del Giubileo dei Giovani - Il Giubileo dei Giovani si configura, così, non solo come un evento spirituale di portata internazionale, ma come testimonianza concreta di un approccio rispettoso della pluralità umana e dei diritti

Il Giubileo dei Giovani: un'occasione unica per speranza e futuro - La speranza, quella che non delude mai come diceva San Paolo, non è il tempo dell'attesa e nemmeno un concetto astratto