Giubileo dei Giovani 2025 | strade chiuse e divieti in tutta Roma fino al 3 agosto

Per consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani e di tutti gli eventi connessi, dalla mezzanotte di domenica 27 luglio fino al termine dell’evento, il 4 agosto, sono previste modifiche alla viabilità in varie zone di Roma.Strade chiuse e divieti di sosta fino al 1° agostoOltre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: giubileo - giovani - strade - chiuse

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Giubileo dei Giovani 2025: strade chiuse e divieti in tutta Roma fino al 3 agosto https://ift.tt/uZLdz28 Vai su X

Genzano accoglie i giovani del Giubileo 2025! Dal 28 luglio al 3 agosto 2025, anche la nostra città sarà protagonista del Giubileo dei Giovani, un evento mondiale che porterà a Roma — e nei nostri territori — migliaia di ragazze e ragazzi da tutto il mondo Vai su Facebook

Giubileo dei Giovani 2025: strade chiuse e divieti in tutta Roma fino al 3 agosto; Giubileo dei Giovani, per i pellegrini quattro percorsi verso Tor Vergata: tutti a piedi per cinque chilometri; Da domani il Giubileo dei Giovani. Evento clou a Tor Vergata: ecco cosa sapere.

Giubileo dei Giovani 2025: strade chiuse e divieti in tutta Roma fino al 3 agosto - Per consentire lo svolgimento degli eventi a Tor Vergata e gli altri nella città è prevista la chiusura di diverse strade nella settimana interessata dal più importante evento del Giubileo 2025 ... Lo riporta romatoday.it

L'evento. Il Giubileo dei Giovani al via: 7 giorni dal mondo al cuore della Chiesa - La Messa conclusiva di papa Prevost si svolgerà domenica dopo la veglia notturna a Tor Vergata ... msn.com scrive