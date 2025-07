Giubileo dei Giovani 2025 | eventi in tutta Roma con Dialoghi con la città

Non solo la Veglia e la Messa. Il Giubileo dei Giovani 2025, in programma a Roma dal 28 luglio al 3 agosto, animerà l’intera città. Anche se gli appuntamenti clou, quelli con papa Leone dove sono attesi un milione di pellegrini in due giorni si svolgeranno a Tor Vergata, Roma sarà animata da. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Di Santo, la Banda Musicale di Castelvenere domani a Roma per il Giubileo - Tempo di lettura: < 1 minuto “La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza" - La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

Sono oltre 15.000 i giovani pellegrini stranieri accolti in questi giorni in Umbria che da lunedì 28 raggiungeranno Roma in vista del Giubileo dei Giovani che si terrà fino a domenica 3 agosto. Nelle due Diocesi di Città di Castello e Gubbio sono ospitati anche t Vai su Facebook

#News | #eventi | #info "Giubileo dei giovani", eventi previsti in città dal #28luglio al #3agosto Modifiche alla viabilità, in diverse zone della città dal #27luglio ?Qui tutti i dettagli https://buff.ly/I1p6WJ6 #Luceverde | #Roma Vai su X

