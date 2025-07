Giubileo degli influencer monsignor Lucio Ruiz | Padre Romanelli è influencer della pace

“Il Giubileo degli Influencer, nel contesto dell’Anno Santo, rappresenta una bella novità ”. Lo dice a LaPresse monsignor Lucio Ruiz, segretario del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, in merito al Giubileo  dei missionario digitali e degli Influencer cattolici che si terrĂ domani e martedì. “ Non si tratta di un’esaltazione del mondo digitale, ma del riconoscimento di una missione che molti uomini e donne, soprattutto giovani, giĂ esercitano negli ambienti digitali con serietĂ , passione e fedeltĂ al Vangelo. La Chiesa, attraverso questo Giubileo, desidera accogliere, benedire e inviare questi missionari per seminare speranza anche in quei contesti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

