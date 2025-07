Giovanni Galeone su Chivu | Ha dimostrato di essere bravo nel Parma bisogna vedere il salto di qualità

Giovanni Galeone su Chivu: «Vediamo se farĂ il salto di qualitĂ . Al Milan serviva Allegri. Sulla Juventus e sul Napoli.». Intervistato da Il Centro, Giovanni Galeone ha commentato il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A, sottolineando come il tecnico livornese sia l’uomo giusto per rilanciare il Milan. « Non lo considero una minestra riscaldata, ai rossoneri serviva o lui o Sarri. Lo dissi mesi fa – le sue parole –. La squadra c’è, tecnicamente sarebbe stata ideale per Sarri. La sostanza c’è. Max gli darĂ continuitĂ di rendimento. Sono fiducioso, farĂ bene ». Il grande ex allenatore, noto per aver lanciato proprio Allegri ai tempi di Pescara, si è mostrato convinto che la scelta del Milan sia stata ponderata e strategica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giovanni Galeone su Chivu: «Ha dimostrato di essere bravo nel Parma, bisogna vedere il salto di qualità »

