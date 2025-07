Giovanni Donzelli la denuncia | Marche sondaggi-bufala cancellati dai siti dei giornali seri

Una bufera giudiziaria sul Pd: non solo Milano e Beppe Sala, ma anche l'indagine sull'europarlamentare Matteo Ricci, candidato alle prossime regionali nelle Marche contro Francesco Acquaroli di Fratelli d'Italia. E l'indagine su Ricci sta terremotando gli equilibri nel centrosinistra, con l'alleanza col M5s sempre più scricchiolante: Giuseppe Conte, infatti, chiede chiarezza e ha "congelato" gli incontri elettorali. Su quanto sta accadendo, ecco le riflessioni di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di FdI, che dice la sua in un'intervista a Repubblica. Quando gli chiedono se a suo giudizio Ricci dovrebbe ritirare la candidatura, risponde: "La sua vicenda giudiziaria non ci riguarda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Giovanni Donzelli, la denuncia: "Marche, sondaggi-bufala cancellati dai siti dei giornali seri"

In questa notizia si parla di: marche - giovanni - donzelli - denuncia

Acqua di San Giovanni in Emilia Romagna e Marche 2025: come conservarla - Bologna, 23 giugno 2025 – È una notte carica di mistero e di magia, quella che ci attende fra poche ore, ovvero fra il 23 e il 24 giugno.

Secondo #Donzelli, alla fine #GiuseppeConte sosterrà #MatteoRicci nelle #Marche: "L'intransigenza del #M5s è come l'alta marea, scompare e riappare". Poi l'affondo sui "sondaggi-bufala" che darebbero in svantaggio #Acquaroli Vai su X

Giovanni Donzelli, la denuncia: Marche, sondaggi-bufala cancellati dai siti dei giornali seri | .it; Arianna Meloni: Quando ho visto Giorgia sulla copertina del Time mi sono emozionata | .it; Giovanni Donzelli, faccio una scommessa: demolisce Conte e Pd | .it.

Donzelli: “Il M5S alla fine sosterrà Ricci pur di salvare Fico” - Il responsabile Organizzazione di FdI: “Tutti sapevano della indagine anche a sinistra. Segnala repubblica.it

Marche, Donzelli: "Conte candiderà Ricci. Non faremo campagna elettorale sulla giustizia ma basta superiorità morale" - 'Scommetto un abbonamento al Fatto Quotidiano che Conte alla fine dirà che tutto va benissimo, con Ricci, perché non può mettere in discussione la Campania, non può mettere in discussione l'alleanza s ... informazione.it scrive