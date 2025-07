Giovanni Conversano ex tronista di U&D le nozze con Giada dopo 15 anni di amore

Dopo 15 anni d’amore, Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli hanno detto il fatidico sì. L’ex volto di  Uomini e Donne  e la sua compagna si sono sposati sabato 26 luglio 2025 con una cerimonia da sogno in Puglia, circondati dall’affetto di amici e parenti. Una storia che dura da oltre un decennio, fatta di grande complicitĂ . E il matrimonio è arrivato come la ciliegina sulla torta di un amore che ha saputo crescere nel tempo, superando insieme le sfide dei primi anni. Giovanni Conversano e Giada, il matrimonio in Puglia. Fiori d’arancio per Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli. L’imprenditore ed ex volto di Uomini e Donne, un tempo legato a Serena Enardu, è convolato a nozze con la sua storica compagna Giada nella meravigliosa cornice pugliese, sua terra d’origine. 🔗 Leggi su Dilei.it

