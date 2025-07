Giovani ricercatori in Italia | solo 1.630 euro al mese per l’80% dei giovani scienziati quasi la totalità rischia il posto entro il 2026 L’allarme dell’ADI

Precarietà è la parola chiave che descrive la condizione della maggior parte dei giovani ricercatori italiani. Un’indagine condotta dall’Associazione Nazionale Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani (ADI) porta alla luce una realtà allarmante: entro l’estate 2026, quasi l’87% degli attuali contratti potrebbe non essere rinnovato, costringendo migliaia di studiosi e studiose a lasciare l’accademia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Da Fondazione Cr Firenze 200mila euro per sostenere giovani ricercatori nell’Ateneo - Firenze, 3 giugno 2025 - Da Economia a Lingue, da Storia a Scienze Giuridiche, da Filosofia a Scienze Politiche: Fondazione Cr Firenze sostiene i progetti di ricerca originali e innovativi condotti, in sei Dipartimenti dell’Università di Firenze, da giovani ricercatori under 35 che hanno ottenuto il dottorato e che vogliono sviluppare un loro progetto.

Premio Andrea Ghiselli valorizza giovani ricercatori su alimentazione e invecchiamento sano - Nel panorama della ricerca nutrizionale, i giovani rappresentano il motore per il futuro. Recentemente, durante il 45° Congresso nazionale della Società italiana di nutrizione umana (Sinu), è stata presentata una nuova iniziativa volta a sostegno dell’eccellenza emergente nel settore scientifico.

Bando ‘Giovani ricercatori’ all’università di Firenze, 200mila euro per la ricerca - FIRENZE – Si apre una straordinaria opportunità per i giovani ricercatori dell’Università di Firenze con il lancio della nuova edizione del bando Giovani Ricercatori Protagonisti, promosso dalla Fondazione Cr Firenze.

