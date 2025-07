Giornata mondiale dei nonni fino a 19mila euro risparmiati grazie al loro aiuto

La Giornata mondiale dei nonni e degli anziani si celebra la quarta domenica di luglio e nel 2025 la ricorrenza cade di domenica 27. La celebrazione è stata istituita da papa Francesco per onorare e riconoscere il ruolo dei nonni e degli anziani nella famiglia e nella società . L’annuncio è stato fatto dopo la recita dell’Angelus del 31 gennaio 2021. Il ruolo dei nonni nelle famiglie italiane. Il ruolo affettivo dei nonni nella famiglia ha un valore incalcolabile, ma anche dal punto di vista economico i nonni ricoprono una posizione che porta un vantaggio strategico alle famiglie, soprattutto in un’Italia sempre più segnata dai bassi salari e dalla fragilità del welfare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Giornata mondiale dei nonni, fino a 19mila euro risparmiati grazie al loro aiuto

27 luglio, giornata dei nonni: indulgenza giubilare a chi visita un anziano solo - Firenze, 27 luglio 2025 – È stato Papa Francesco a scegliere il tema della V Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che quest'anno si celebra oggi: "Beato chi non ha perduto la sua speranza".

Giornata mondiale dei nonni, Papa Leone: "Basta mettere ai margini gli anziani, liberiamoli dalla solitudine" - «Guardando alle persone anziane in questa prospettiva giubilare, anche noi siamo chiamati a vivere con loro una liberazione, soprattutto dalla solitudine e dall’abbandono.

Giornata dei nonni, Papa Leone: “Restituire loro stima e affetto” - “Lavorare per un cambiamento che restituisca agli anziani stima e affetto”. Nel messaggio per la Giornata dei Nonni, Papa Leone XIV chiede di “vivere con loro una liberazione dalla solitudine e dall’abbandono”.

