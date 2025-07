Gioco d' azzardo in Toscana cresce l' allarme tra i giovani | Pochi controlli e l' online non aiuta

Oltre un milione di toscani, pari a piĂą di un terzo della popolazione adulta (36,7%), ha giocato d'azzardo almeno una volta nel 2024, con un investimento complessivo che ha superato gli 8,6 miliardi di euro. Questi dati allarmanti emergono dal rapporto di ricerca "L'Azzardo nella Regione Toscana". 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In Toscana il gioco d’azzardo cresce, trainato dall’online: superati 8,6 miliardi di euro nel 2024 - FIRENZE – Nonostante la riduzione dei punti gioco fisici e un calo del numero complessivo di giocatori, la Toscana nel 2024 ha registrato una raccolta record nel settore del gioco d’azzardo, che ha superato gli 8,6 miliardi di euro, in netto aumento rispetto ai 6,6 miliardi del 2019.

