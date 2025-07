Giir di Mont 2025 – LIVE Premana – La sfida dei Top Runner sugli alpeggi

Torna l’emozione del Giir di Mont, la storica corsa in montagna tra gli alpeggi di Premana (LC). Oltre 1000 atleti da tutto il mondo si sfidano lungo un percorso tecnico di 32 km, immersi in scenari mozzafiato e sospinti dal tifo caldo e unico della gente premanese. Nato come giro simbolico tra i 12 alpeggi della zona, il Giir di Mont è oggi una delle gare di riferimento nel calendario internazionale del mountain running, capace di attrarre Top Runner e appassionati da ogni angolo del pianeta. Segui la diretta streaming ufficiale e vivi ogni istante della gara, dai passaggi in quota ai tratti più spettacolari, con cronaca, classifiche in tempo reale e immagini esclusive. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giir di Mont 2025 – LIVE Premana – La sfida dei Top Runner sugli alpeggi

In questa notizia si parla di: giir - mont - alpeggi - premana

31 anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri: aperte le iscrizioni al Giir di Mont - Trentun anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri. Ma il Giir di Mont non smette di alzare l’asticella.

31 anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri: aperte le iscrizioni al Giir di Mont - Trentun anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri. Ma il Giir di Mont non smette di alzare l’asticella.

Giir di Mont, a fine luglio il mondo corre tra gli alpeggi e la storia di Premana - Per due giorni il mondo si ferma a Premana. Il 26 e 27 luglio si corre il Giir di Mont: un weekend da vivere sui sentieri premanesi con un programma ricchissimo, tra sport e tradizioni, con i campioni dello skyrunning internazionale, la futura nazionale italiana di corsa in montagna, gli alpeggi.

Giir di Mont, il mondo è pronto a correre tra gli alpeggi di Premana https://lecconotizie.com/sport/valsassina-sport/giir-di-mont-il-mondo-e-pronto-a-correre-tra-gli-alpeggi-di-premana/… via @Lecco Notizie Vai su X

Premana è tornata capitale della corsa in montagna. Grande successo per la 28esima edizione del Giir di Mont. Due le gare, per un totale di 700 atleti provenienti da tutto il mondo. Vai su Facebook

Giir di Mont 2025 – LIVE Premana – La sfida dei Top Runner sugli alpeggi; È il week end del Giir Di Mont: Premana capitale mondiale della corsa in montagna; XXXI GIIR DI MONT: A PREMANA IL MEGLIO DEL RUNNING INTERNAZIONALE TORNA A SFIDARSI TRA GLI ALPEGGI DELLE ALPI OROBIE.

È il week end del Giir Di Mont: Premana capitale mondiale della corsa in montagna - Già oggi, sabato 26 Luglio, va in scena un doppio appuntamento sul tracciato in salita del Giir di Mont Uphill: il campionato italiano di Corsa in montagna Only up decreterà i migliori d’Italia della ... Segnala leccotoday.it

Giir di Mont Uphill, trionfano Atuya e Adkin. Elia campione italiano - Al maschile dominio del Kenya, al femminile la britannica supera una grande Ghelfi. leccotoday.it scrive