Giffoni Film Festival Tim Burton presenta Mercoledì Sul palco anche Monica Bellucci

Il regista ha partecipato a un incontro con i ragazzi presenti per parlare del suo ultimo lavoro cinematografico. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Giffoni Film Festival, Tim Burton presenta “Mercoledì”. Sul palco anche Monica Bellucci

In questa notizia si parla di: giffoni - film - festival - burton

Giffoni Film Festival, GIFFONI55: Qui si diventa umani - La 55ª edizione del festival si apre con ospiti d’eccezione: Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l’anteprima del film “Unicorni”.

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani.

Giffoni Film Festival, due eventi speciali con PiperFilm e Netflix - Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni.

Monica Bellucci e Tim Burton sul black carpet al Giffoni film festival Vai su Facebook

È arrivata insieme a Tim Burton, ovviamente in coordinato total black, per il Giffoni Film Festival 2025, ma Monica Bellucci cita uno dei suoi look più iconici Vai su X

Tim Burton e Monica Bellucci al Giffoni Film Festival; Tim Burton incanta Giffoni Film Festival. A sorpresa arriva Monica Bellucci; Tim Burton al Giffoni: La seconda stagione di Mercoledì? Spero di riuscire a farvi vedere tutte le sfaccettature di questo personaggio.

Giffoni Film Festival, Tim Burton presenta “Mercoledì”. Sul palco anche Monica Bellucci - Il regista ha partecipato a un incontro con i ragazzi presenti per parlare del suo ultimo lavoro cinematografico ... Scrive golssip.it

Tim Burton al Giffoni Film Festival: «Se fossi stato un ragazzo al giorno d’oggi, non so se sarei riuscito a sopravvivere» - Il classico blu carpet del Giffoni Film Festival si è trasformato per l’occasione in un tappeto nero, su cui è possibile ... Riporta msn.com