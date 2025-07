Giffoni Film Festival 2025 intervista esclusiva a Luca Marinelli e Alissa Jung | I genitori devono tenere aperto il dialogo con i figli senza imporre le loro idee Mi sono divertito tanto ad essere protagonista di un videogioco

Luca Marinelli e Alissa Jung sono stati ospiti del Giffoni Film Festival per presentare il loro film Paternal Leave, evento speciale inserito nel cartellone della manifestazione. La pellicola, presentata alla Berlinale 2025 nella sezione Generation, è una coproduzione tedesco?italiana incentrata su temi di responsabilitĂ , identitĂ e incontro con l’Altro dentro di sĂ©. Con Paternal Leave, Jung e Marinelli propongono uno specchio narrativo sul fallimento e il coraggio dell’essere umani, perfettamente raccordato al tema “Becoming Humans” scelto da Giffoni per questa edizione. Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Luca Marinelli e Alissa Jung. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Luca Marinelli e Alissa Jung: “I genitori devono tenere aperto il dialogo con i figli senza imporre le loro idee. Mi sono divertito tanto ad essere protagonista di un videogioco”

In questa notizia si parla di: film - giffoni - festival - luca

Giffoni Film Festival, GIFFONI55: Qui si diventa umani - La 55ª edizione del festival si apre con ospiti d’eccezione: Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l’anteprima del film “Unicorni”.

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani.

Giffoni Film Festival, due eventi speciali con PiperFilm e Netflix - Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni.

GIFFONI FILM FESTIVAL - Il film sui Puffi e il loro nuovo nemico in anteprima. Da Herbert Ballerina allarme sulla comicitĂ . La pellicola in sala dal 27 agosto: Paolo Bonolis e Luca Laurenti tra i doppiatori. I ragazzi incontreranno anche il divulgatore scientifico V Vai su Facebook

VIDEO NM - Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca al Giffoni Film Festival https://ift.tt/C20n9lp Vai su X

Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi passa il testimone al figlio Jacopo e Luca Apolito. Siglata l'intesa con Matera; Giffoni 2025 accoglie Luca Marinelli con Alissa Jung, Neri Marcorè, Bianca Panconi e tanti altri: Il programma del 24 luglio; Agli stand Comix del Giffoni Film Festival, Alex Wyse e Luca Bellei.

Giffoni Festival, la staffetta del cuore: Gubitosi passa il testimone al figlio Jacopo e a Luca Apolito - Stampa «Il cielo grigio accompagna questa dolce malinconia»: con parole cariche di emozione e poesia, Claudio Gubitosi ha salutato il Giffoni Film Festival, 55 anni dopo averlo fondato. Segnala salernonotizie.it

Rocco Hunt al Giffoni Film Festival tra musica, radici e progetti futuri - Rocco Hunt al Giffoni Film Festival 2025 racconta il legame con il Sud Italia, la collaborazione con Noemi, l’amicizia con Clementino e anticipa il concerto alla Reggia di Caserta e possibili progetti ... Scrive gaeta.it