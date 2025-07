Giovanni Esposito e Susy?Del?Giudice sono stati ospiti ieri al Giffoni Film Festival per presentare “ Nero ”, l’esordio alla regia di Esposito. L’attore-regista partenopeo ha dialogato con i giovani raccontando il processo creativo del film mentre Susy ha condiviso aneddoti dal set e spiegato come il loro rapporto reale abbia influenzato le dinamiche sullo schermo. La coppia ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico di ragazzi, soprattutto durante la proiezione di alcune scene in anteprima. Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Giovanni Esposito e Susy Del Giudice. Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giovanni Esposito e Susy Del Giudice. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Giovanni Esposito e Susy Del Giudice: “I social possono essere una trappola per i giovani. Stasera tutto è possibile programma fortunato, con Stefano e il resto del gruppo ci spalleggiamo in tutto”