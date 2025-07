Giffoni Film Festival 2025 intervista esclusiva a Federica Carta | Mi sono presa una pausa dalla musica ma ora ho ricominciato ad andare in studio Di Amici bellissimi ricordi Maria De Filippi mi consigliò di non trattenere l’emozione

Federica Carta è stata ospite al Giffoni Film Festival, dove ha partecipato a un coinvolgente incontro pomeridiano con i giovani giurati. La sera ha conquistato il pubblico con una performance intensa sul palco del Giffoni Music Concept in piazza Fratelli Lumière. Accompagnata dalla chitarra, ha eseguito alcuni dei suoi successi piĂą amati, tra cui “Dopotutto”, “Ti avrei voluto dire” e il singolo “Per sempre mai”. L’esibizione è stata accolta da un calore travolgente, con cori spontanei e applausi scroscianti dei fan. Tra gli applausi, Federica ha dimostrato ancora una volta il suo legame autentico con la Generazione Z. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Federica Carta: “Mi sono presa una pausa dalla musica ma ora ho ricominciato ad andare in studio. Di Amici bellissimi ricordi, Maria De Filippi mi consigliò di non trattenere l’emozione”

In questa notizia si parla di: giffoni - film - festival - federica

Giffoni Film Festival, GIFFONI55: Qui si diventa umani - La 55ª edizione del festival si apre con ospiti d’eccezione: Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l’anteprima del film “Unicorni”.

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani.

Giffoni Film Festival, due eventi speciali con PiperFilm e Netflix - Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni.

Una serie accolta con entusiasmo dalla critica internazionale, eppure il suo futuro appare incerto. Antonio Scurati, ospite al Giffoni Film Festival, esprime amarezza per l’assenza di una seconda stagione di M - Il figlio del secolo. Nonostante l’interesse di Sky e Vai su Facebook

I Bovolenta: Federica Lisi e i suoi figli al Giffoni Film Festival con il docufilm che racconta la rinascita dopo la perdita di Vigor; Giffoni Film Festival, Music Award a Benji e Fede. Il ritorno sul palco di 'casa' con Federica Carta; «40 secondi» al Giffoni Film Festival: «Raccontiamo Willy Monteiro per ricordarlo da vivo».

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Federica Carta - Federica Carta è stata ospite al Giffoni Film Festival, dove ha partecipato a un coinvolgente incontro pomeridiano con i giovani giurati. superguidatv.it scrive

I Bovolenta: Federica Lisi e i suoi figli al Giffoni Film Festival con il docufilm che racconta la rinascita dopo la perdita di Vigor - Un viaggio di amore, coraggio e pallavolo: la famiglia Bovolenta si racconta tra ricordi, forza e una nuova luce, con la colonna sonora firmata da Pia Tuccitto ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it