Gibbs-White estende il contratto forestale per silenziare le voci di Spurs

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Nottingham Forest ha annunciato che Morgan Gibbs-White ha firmato un nuovo contratto con il club. Il 24enne ha accettato un accordo di tre anni, mantenendolo sul terreno della cittĂ fino al 2028 nonostante la speculazione di una possibile uscita. Secondo quanto riferito, il Tottenham ha innescato la clausola di rilascio del centrocampista e ha prenotato un medico prima che Forest ha affermato che il London Club non ha agito in modo legale. Gibbs-White ha segnato sette gol in Premier League la scorsa stagione e ha anche fornito otto assist, segnando stagioni consecutive con 15 contributi diretti a gol in campionato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Gibbs-White estende il contratto forestale per silenziare le voci di Spurs

In questa notizia si parla di: gibbs - white - contratto - estende

Il Tottenham è d’accordo per firmare il centrocampista della foresta di Nottingham Morgan Gibbs-White - 2025-07-10 18:34:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Tottenham ha messo gli obiettivi sulla Morgan Gibbs-White di Nottingham Forest mentre continuano a rafforzare la squadra di Thomas Frank davanti alla nuova campagna.

Gibbs-White corre troppo e riceve una punizione esemplare: patente sospesa e con 19 punti in meno - Il calciatore del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, obiettivo di mercato del Manchester City, si è professato colpevole di sei infrazioni, tutte di eccesso di velocità .

Gibbs-White e Milenkovic Boost Champions League - 2025-05-18 17:29:00 Il web non parla d’altro: La Foresta di Nottingham ha mantenuto le speranze di Champions League quando sono sopravvissute a un traguardo nervoso per ottenere una vittoria per 2-1 al West Ham.

Gibbs-White corre troppo e riceve una punizione esemplare: patente ... - White, calciatore del Nottingham Forest e dell'Inghilterra, va veloce in campo e soprattutto fuori. Secondo fanpage.it