Giardini pubblici in sofferenza estiva. Si salva soltanto l’Acciaiolo.

Giardini comunali, c’è chi non si accontenta. Diverse segnalazioni in questi giorni sono arrivate dai residenti di Scandicci e della piana scandiccese che frequentano le aree verdi comunali alla ricerca di un po’ di refrigerio. Da una parte c’è il parco dell’Acciaiolo che garantisce prati e alberi in ottime condizioni oltre a una serie di eventi culturali. Ma in giro? La prima richiesta di aiuto arriva dai giardini di via Pestalozzi dove, dopo l’installazione del fontanello dell’acqua pubblica, la ristrutturazione del parco si è praticamente fermata. Il risultato sono vialetti trasandati, sedute infestate dalle formiche e un generale senso di disordine un luogo dove da tempo i residenti sono in attesa di un restyling. 🔗 Leggi su Lanazione.it

