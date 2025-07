germano la piazza diventa cinema con lui theardo suona in diretta

Arezzo, 27 luglio 2025 – Arrivano Elio Germano e Teho Teardo, poi Giovanni Veronesi e Musica da Ripostiglio. Cala gli assi il festival delle Musiche e porta a Foiano tanti grandi artisti per una due giorni imperidbile. Oggi e domani il festival si fermerà a Foiano per due tra gli appuntamenti più attesi del festival. Stasera in piazza Matteotti con “Il sogno di una cosa”, con Elio Germano e Teho Teardo, liberamente tratto dal capolavoro di Pier Paolo Pasolini. Due protagonisti d'eccezione per una serata memorabile: Elio Germano, tra i più grandi attori del panorama italiano ed europeo, già premiato a Cannes e plurivincitore del David di Donatello, e Teho Teardo, compositore visionario e artista sonoro di levatura internazionale, collaboratore tra gli altri di Blixa Bargeld, Vinicio Capossela, Paolo Sorrentino e Gabriele Salvatores. 🔗 Leggi su Lanazione.it

