Germania treno deraglia a causa della tempesta | almeno 3 morti e 34 feriti

Sono almeno tre le persone morte nel sud-est del Baden-Württemberg, in Germania, con 34 rimaste ferite, a causa del deragliamento di un treno regionale. Secondo la prima ricostruzione, l’incidente ferroviario – avvenuto intorno alle 18:10 – sarebbe stato causato da una tempesta. I soccorritori stanno cercando altri feriti nei vagoni deragliati. Il treno è un Regional Express della Deutsche Bahn e, secondo le informazioni raccolte dallo Spiegel, era in viaggio fra Sigmaringen a Ulma. È deragliato sulla linea a binario unico nei pressi di Zwiefaltendorf. Secondo i primi accertamenti della polizia federale, a bordo c’erano circa 100 persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Germania, treno deraglia a causa della tempesta: almeno 3 morti e 34 feriti

In questa notizia si parla di: treno - germania - causa - tempesta

