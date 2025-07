Germania | stabilimento di batterie cinese aiuta a trainare la transizione verde in Europa

Uno stabilimento di batterie sostenuto dalla Cina, situato nella Turingia, in Germania, sta contribuendo alla transizione verde dell’Europa alimentando la catena di approvvigionamento dei veicoli elettrici nella regione e promuovendo la cooperazione industriale transfrontaliera. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639868263986822025-07-27germania-stabilimento-di-batterie-cinese-aiuta-a-trainare-la-transizione-verde-in-europa Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Germania: stabilimento di batterie cinese aiuta a trainare la transizione verde in Europa

