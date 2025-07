Germania deraglia treno con 100 passeggeri | 3 morti e 34 feriti

Un treno espresso regionale della Deutsche Bahn con a bordo circa 100 passeggeri è deragliato nel distretto tedesco di Biberach (Baden-Wurttemberg): la Schwaebische Zeitung riferisce sarebbero morte almeno tre persone e trentaquattro quelle rimaste ferite. Secondo la Bild, l’incidente ferroviario è avvenuto intorno alle 18:10 nei pressi di Zwiefaltendorf, nel distretto di Biberach. Un portavoce. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Germania, deraglia treno con 100 passeggeri: 3 morti e 34 feriti

