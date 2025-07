George Clooney Robert De Niro e i milionari sul Lago di Como | tra beneficenza e sorprese

George Clooney è arrivato a Laglio e si prepara a tornare protagonista dell’estate sul Lago di Como. Dal 7 al 10 agosto, l’attore accoglierĂ a Villa Oleandra, la sua residenza a Laglio, 16 ospiti molto speciali: benefattori che hanno donato 160.000 euro ciascuno alla Clooney Foundation for. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Jay Kelly: la prima foto del film con George Clooney - Jay Kelly: la prima foto del film con George Clooney Il regista candidato all’Oscar Noah Baumbach sta collaborando con George Clooney e Adam Sandler per Jay Kelly, una nuova, straziante commedia in arrivo su Netflix questo autunno.

Jay Kelly, il film che riporta George Clooney su Netflix, è avvolto di parecchio mistero - Non si sa molto di Jay Kelly, il progetto dramedy che riporta George Clooney su Netflix, in ottima compagnia e diretto da Noah Baumbach, uno degli autori più legati alla piattaforma, dopo i successi tra dramma e distopia Storia di un matrimonio e Rumore bianco, entrambi con Adam Driver.

“George Clooney è rimasto sconvolto nel profondo, era evidente che Joe Biden non sapeva chi fosse”: il New Yorker pubblica un estratto del libro Original Sin - Anno 2024, George Clooney organizza una raccolta fondi per i democratici. C’è il presidente Joe Biden.

Clooney e De Niro sul Lago di Como: ritorni, incontri e suggestioni d’estate - Clooney torna a Villa Oleandra, mentre il secondo sceglie Villa d’Este a Cernobbio. Segnala mam-e.it

George e Amal Clooney sul Lago di Como, niente telefoni a Villa Oleandra: la regola del cestino - George Clooney e Amal sono attesi a breve sul Lago di Como, dove come ogni estate trascorreranno parte delle vacanze nella storica Villa Oleandra di Laglio, acquistata oltre vent’anni fa dall’attore. quicomo.it scrive