Tempo di lettura: 2 minuti Dopo aver trasformato finanche il cielo in un palco, con un volo tra la sua gente e un drone show senza precedenti per un artista in Italia, ieri sera, durante la seconda delle due date evento all’immenso Ippodromo di Agnano, Geolier ha regalato ai suoi fan un’altra grande emozione con un nuovo spettacolo di luci: a 8 ore dall’apertura delle prevendite la data del 26 giugno 2026 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha registrato il sold out e raddoppia con un imperdibile appuntamento il 27 giugno 2026. Tre primati e nessuna intenzione di fermarsi per il rapper reduce dalla doppietta che gli è valsa il raggiungimento di nuovi record. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Geolier stadi 2026: raddoppia la data del "Maradona", già sold-out il debutto