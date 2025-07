Geolier live al Maradona di Napoli nel 2026 biglietti in vendita

Dopo i due concerti sold out all’Ippodromo di Agnano, Geolier annuncia il ritorno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli nel 2026. Geolier infiamma l’Ippodromo di Agnano. Un concerto colossale, un’esperienza totale, un racconto fatto di potenza, di puro rap, di visione, per un totale di 116 mila spettatori attesi per i due live, organizzati e prodotti da Magellano Concerti. Con un drone show spaziale che nessuno dimenticherĂ facilmente, l’artista ha deciso di comunicare anche un nuovo speciale appuntamento per il suo primo tour negli stadi il prossimo anno, accogliendo la richiesta di numerosi fan partenopei e rispondendo alla domanda che ha piĂą invaso i suoi social “e perchĂ© non a Napoli?”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Geolier live al Maradona di Napoli nel 2026, biglietti in vendita

A poche ore dall’annuncio del ritorno allo Stadio Maradona nel 2026, Geolier raddoppia con un secondo imperdibile appuntamento! 27 giugno 2026 | Napoli, Stadio Diego Armando Maradona Biglietti per la nuova data disponibili dalle 14 di oggi 27 l Vai su X

Geolier - Stadi 2026 Venerdì 26 giugno 2026 | Stadio Maradona, Napoli Per info e biglietti: ? Vieni da noi a Napoli in via M. Schipa, 15 Chiama lo 0817611221 Invia un messaggio WhatsApp al 3331446677 Contattaci via email a info@concerteri Vai su Facebook

