GEOLIER: è tornato per infrangere nuovi record con 2 live, per un totale di 116 mila spettatori attesi, e annuncia una nuova data del GEOLIER STADI 2026 allo STADIO MARADONA, il 26 GIUGNO 2026, che si aggiunge agli stadi di Milano, Roma e Messina. Quello che è successo ieri all’Ippodromo di Agnano con Geolier non si era mai visto prima in Italia. E stasera si replica. Un concerto colossale, un’esperienza totale, un racconto fatto di potenza, di puro rap, di visione, per un totale di 116 mila spettatori attesi per i due live, organizzati e prodotti da Magellano Concerti.  Con un drone show spaziale che nessuno dimenticherĂ facilmente, l’artista ha deciso di comunicare anche un nuovo speciale appuntamento per il suo primo tour negli stadi il prossimo anno, accogliendo la richiesta di numerosi fan partenopei e rispondendo alla domanda che ha piĂą invaso i suoi social “e perchĂ© non a Napoli?”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Geolier: annuncia una nuova data del tour